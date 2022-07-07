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اللجنة المنظمة تعلن جدول بطولة أمم أفريقيا لليد بعد اعتذار كينيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022 جدول المنافسات النهائى بعد اعتذار كينيا ، وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد على صالتي أكتوبر الدولية، وصالة حسن مصطفى في مجينة السادس من أكتوبر.

 

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 11 يوليو الجارى ، فيما ستكون مباراة الإفتتاح على صالة حسن مصطفى والتي ستجمع بين منتخبي مصر والكاميرون، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة. 

 

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

 

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

 

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

 

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

 

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

 

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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