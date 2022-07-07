شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم إنبي بركلاتت الترجيح ويحصد المركز الثالث ببطولة كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الاسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على إنبى بركلات الترجيح 5/4 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة.

وجاء هدف فريق الاسماعيلى الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من علامة الجزاء أحرزها عمر الحلوانى بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق على فوزى لاعب الفريق في الدقيقة 90 من عمر اللقاء .

وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت هجمات فريق الاسماعيلى عن طريق الثنائى جان موريل و خالد النبريصي بينما ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق زياد كمال و عبد الله عادل .

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل مكون كالتالى :

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني

فى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد بيومي – محمد عبد السميع

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – جان موريل – خالد النبريصي

جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة جورفان فييرا كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزي،أحمد يوسف،إبراهيم القاضى،هشام عادل

خط الوسط: حسام عرفات ،إبراهيم جلال،محمد مرسي،جرجس مجدي

خط الهجوم: زياد كمال وعبد الله عادل