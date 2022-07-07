شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يتقدم للاسماعيلى بهدف في إنبى بكأس الرابطة..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو الحلوانى لاعب فريق الاسماعيلى من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى إنبى في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى في لقاء تحديد أصحاب المركز الثالث والرابع من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني

فى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد بيومي – محمد عبد السميع

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – جان موريل – خالد النبريصي

جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة جورفان فييرا كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزي،أحمد يوسف،إبراهيم القاضى،هشام عادل

خط الوسط: حسام عرفات ،إبراهيم جلال،محمد مرسي،جرجس مجدي

خط الهجوم: زياد كمال وعبد الله عادل



































































