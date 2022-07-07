شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يبدأ خطوة جديدة للتعافي من إصابة الأمامية في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، وذلك على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويواصل ياسر إبراهيم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشد في العضلة الأمامية.

وأدى مدافع الفريق فقرات تدريبية منفردة في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، قبل أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الجري حول الملعب.

على صعيد متصل ،انتظم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن عبد القادر تعافى من إصابته في العضلة الأمامية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي نفذه خلال الفترة الماضية ،وأوضح طبيب الفريق أن عبد القادر جاهز طبيًّا لمباراة الفريق المقبلة أمام فيوتشر وتبقى مشاركته وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس. ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.