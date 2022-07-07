شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع إنبى 1/1 و ركلات الجزاء تحسم صاحب المركز الثالث .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مواجهة الاسماعيلى و إنبى ضمن مباريات تحديد أصحاب المركز الثالث و الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة التى تجمعهما حاليا على ستاد القاهرة.

وجاء هدف فريق الاسماعيلى الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من علامة الجزاء أحرزها عمر الحلوانى بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق على فوزى لاعب الفريق في الدقيقة 90 من عمر اللقاء .

ويلجأ لاعبى الفريقين الى ركلات الجزاء لحسم أصحاب المركز الثالث و الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل مكون كالتالى :

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني

فى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد بيومي – محمد عبد السميع

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – جان موريل – خالد النبريصي

جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة جورفان فييرا كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزي،أحمد يوسف،إبراهيم القاضى،هشام عادل

خط الوسط: حسام عرفات ،إبراهيم جلال،محمد مرسي،جرجس مجدي

خط الهجوم: زياد كمال وعبد الله عادل