شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين المصري وإيسترن كومباني في شوط الفرص المهدرة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة النادي المصري مع نظيره إيسترن كومباني، والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بالتعادل السلبي، حيث شهد الشوط الأول العديد من الفرص المهدرة خاصة من جانب النادي المصري لتسجيل الأهداف.

بدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، في خط الظهر: حسن علي، أحمد علاء، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، في خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، وفي الهجوم: عمرو مرعي.

بينما بدأ إيسترن كومباني المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي عمرو حسام، خط الدفاع، أحمد السعيد (متعب) - كمال أبو الفتوح-أحمد عبدالموجود (جودة) - يوسف مجدي عبدالغني، خط الوسط، أحمد أبو بكر(موكشا) -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد تمساح - خالد مصطفى، الهجوم، عماد ميهوب - محمد خليفة.

بدأ النادي المصري المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة الرابعة كشر المصري عن أنيابه الهجومية بهجمة واعدة لمحمد جريندو لولا استبسال دفاعات إيسترن كومباني، وفي ذات الدقيقة أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لإيزي إيميكا لاعب المصري بعد تدخل قوي في كرة مشتركة على لاعب إيسترن كومباني.

في الدقيقة 16 أهدر محمد جريندو لاعب المصري فرصة حقيقية للتسجيل، بعدما انفرد بمرمى إيسترن كومباني إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن شباك عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني.

تألق عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني في إبعاد كرة خطيرة في الدقيقة 23 سددها محمد جريندو، بعد تمريرة مميزة من إسلام أبو سليمة، ليخرج الكرة من على خط المرمى.

أهدر عمرو مرعي مهاجم النادي المصري، أخطر فرص الفريق البورسعيدي للتسجيل في الدقيقة 30، بعدما انفرد تماماً بمرمى إيسترن كومباني، ليتألق عمرو حسام حارس إيسترن كومباني مجدداً ويتصدى لتسديدة مرعي.

في الدقيقة 39 تألق عصام ثروت حارس مرمى المصري، في التصدي لتسديدة قريبة وخطيرة من أحمد تمساح لاعب إيسترن كومباني ليحافظ على نظافة شباك فريقه.

منع القائم الأيمن لعمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني، إلياس الجلاصي لاعب النادي المصري، من إحراز الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة مميزة، وذلك في الدقيقة 44.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.