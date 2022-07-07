شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم إيسترن كومباني بهدف ويصعد لربع نهائي كأس مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز النادي المصري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على إيسترن كومباني بهدف نظيف سجله محمد جريندو لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

بدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، في خط الظهر: حسن علي، أحمد علاء، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، في خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، وفي الهجوم: عمرو مرعي.

بينما بدأ إيسترن كومباني المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي عمرو حسام، خط الدفاع، أحمد السعيد (متعب) - كمال أبو الفتوح-أحمد عبدالموجود (جودة) - يوسف مجدي عبدالغني، خط الوسط، أحمد أبو بكر(موكشا) -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد تمساح - خالد مصطفى، الهجوم، عماد ميهوب - محمد خليفة.

الشوط الأول:

بدأ النادي المصري المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة الرابعة كشر المصري عن أنيابه الهجومية بهجمة واعدة لمحمد جريندو لولا استبسال دفاعات إيسترن كومباني، وفي ذات الدقيقة أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لإيزي إيميكا لاعب المصري بعد تدخل قوي في كرة مشتركة على لاعب إيسترن كومباني.

في الدقيقة 16 أهدر محمد جريندو لاعب المصري فرصة حقيقية للتسجيل، بعدما انفرد بمرمى إيسترن كومباني إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن شباك عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني.

تألق عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني في إبعاد كرة خطيرة في الدقيقة 23 سددها محمد جريندو، بعد تمريرة مميزة من إسلام أبو سليمة، ليخرج الكرة من على خط المرمى.

أهدر عمرو مرعي مهاجم النادي المصري، أخطر فرص الفريق البورسعيدي للتسجيل في الدقيقة 30، بعدما انفرد تماماً بمرمى إيسترن كومباني، ليتألق عمرو حسام حارس إيسترن كومباني مجدداً ويتصدى لتسديدة مرعي.

في الدقيقة 39 تألق عصام ثروت حارس مرمى المصري، في التصدي لتسديدة قريبة وخطيرة من أحمد تمساح لاعب إيسترن كومباني ليحافظ على نظافة شباك فريقه.

منع القائم الأيمن لعمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني، إلياس الجلاصي لاعب النادي المصري، من إحراز الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة مميزة، وذلك في الدقيقة 44.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني:

واصل النادي المصري عملية الضغط في الشوط الثاني في محاولة لإحراز هدف التقدم، وأجرى حسام حسن أول تبديلاته بنزول عمرو عموري، وذلك لضبط وسط ملعب الفريق.

في الدقيقة 63 دفع علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني بتبديلين دفعة واحدة، بخروج أحمد تمساح وأحمد موكشا، ونزول مودي ناصر وأحمد حجي، لتأمين دفاعات فريقه.

ودفع حسام حسن المدير الفني للمصري بمحمد عنتر وأحمد الشيخ، على حساب عمرو مرعي وحسن علي، وذلك في الدقيقة 66 لتنشيط الجانب الهجومي للفريق.

في الدقيقة 75 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي المصري بعد كرة مشتركة داخل منطقة جزاء إيسترن كومباني مع أحمد الشيخ لاعب المصري.

وفي الدقيقة 78 نجح محمد جريندو لاعب النادي المصري في إحراز هدف التقدم لفريقه من علامة الجزاء.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، دفع خلالهم حسام حسن بتبديلين دفعة واحدة بنزول أحمد حمودي وحجاج عويس، بدلاً من جريندو وإيزي إيميكا، وأطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 94 معلناً نهاية اللقاء بفوز المصري بهدف نظيف.