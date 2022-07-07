شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يغيب عن مران الأهلي الجماعى قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكتفى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بأداء جلسة تأهيل منفرد في الجيم على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ولم يشارك طاهر في المران الجماعي للفريق اليوم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن طاهر محمد طاهر اشتكى من كدمة في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يخضع طاهر لفحص طبي قبل مران غد، لتحديد مدى تعافيه وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس. ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.