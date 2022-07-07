شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: توقيع إيبوكا لأى نادٍ دون موافقتنا بلا قيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى إن توقيع النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى مع نادٍ آخر بدون الحصول على موافقة كتابية من النادي البترولي ليس له قيمة لافتا إلى أن جميع العقود الخاصة باللاعبين ممتدة لسنوات آخرى مع إنبي.

أكد رئيس نادى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن إيبوكا مستمر مع الفريق البترولى ولم تصله أي عروض رسمية لافتا إلى أن اللاعب ليس من حقه التوقيع على عقود مع أي نادٍ دون الحصول على إذن من إدارة النادى البترولى.

وكان مصدر مقرب من النيجيرى جون إيبوكا كشف، عن توقيع اللاعب لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع احد المسئولين خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

أضاف المصدر، أن الزمالك حصل علي توقيع جون إيبوكا، ويجهز في الوقت الحالي عرضًا رسميًا لتقديمه لإدارة الفريق البترولي من أجل الدخول في مفاوضات لحسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء، خاصة في ظل الصراع الشرس علي اللاعب من الأندية الكبري في الدورى.

وأوضح المصدر إن عقد إيبوكا،يتبقى فيه موسم ونصف، ولا يحتوى على شروط جزائية، لافتاً إلى أن الأندية تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله، مؤكدا أن اللاعب يتقاضى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري.

أوضح المصدر أن مسئولي إنبى عقدوا جلسة مع اللاعب خلال اليومين الماضيين، حذروه فيها من إغراءات الأندية، وطالبوه بضرورة مراجعة الإدارة حال فتح التفاوض معه من قبل أندية القمة فى الدورى حتى يكون الرحيل من خلال النادى.