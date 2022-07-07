شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص فقرة خططية للاعبى الزمالك استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة خططية خاصة للاعبين على هامش المران اليوم الخميس والذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للزمالك خلال هذه بتنفيذ جمل خططية خاصة مع اللاعبين؛ وأبرزها التمرير السريع ونقل الكرة في الجزء الأمامي بالملعب؛ ثم التسديد على المرمى.

ونال جميع اللاعبين إشادة الجهاز الفني بسبب التنفيذ الدقيق للأمور الخططية التي تم الاتفاق عليها.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري.

من ناحية أخرى بدأ محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق ، خوض مرحلة جديدة من مراحل البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وقام عبد الشافي بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جري خفيف حول الملعب، بالإضافة لمجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.



ويعاني عبدالشافي من إصابة؛ عبارة عن كدمة في الركبة غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.



ويقوم الجهاز الطبي للفريق بشكل متواصل بعمل فحوص طبية للاعب للاطمئنان على حالته ، حتى الوصول إلى حالة التعافي التام والعودة للمشاركة مجددا في التدريبات والمباريات.

