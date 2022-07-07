شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يقود تدريبات خاصة لمدافعي الأهلي ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد البرتغالي ريكاردو واريز المدير الفني للأهلي وماوريسيو فاش مدرب الفريق، مرانًا خاصًّا للمدافعين بالفريق، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سواريز على تخصيص مران منفرد للمدافعين بالفريق على هامش المران الجماعي، لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة، وتأتي جلسة سواريز مع مدافعي الفريق بعد الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس. ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.