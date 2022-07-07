شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يتعافى من إصابة الأمامية وينتظم فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن عبد القادر تعافى من إصابته في العضلة الأمامية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي نفذه خلال الفترة الماضية.

وأوضح طبيب الفريق أن عبد القادر جاهز طبيًّا لمباراة الفريق المقبلة أمام فيوتشر وتبقى مشاركته وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب التعادل السلبي مع الجونة أول أمس بالغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مرانه في إطار الاستعدادات لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.