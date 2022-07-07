شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس سيراميكا بتمزق داخلى فى الركبة وغيابه 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا إصابته بتمزق داخلى في الركبة بعد سقوطه بالأمس في مباراة بيراميدز بدور الـ16 من بطولة كأس مصر ونزول عامر عامر بديلا له.

ويغيب حارس سيراميكا عن تدريبات الفريق مدة لا تقل عن 6 أسابيع لحين التماثل للشفاء وحرص أحمد ناجى مدربه على الإطمئنان على سلامة الحارس بعد الإصابة للشد من أزره من أجل العودة سريعاً للملاعب.

وخسر سيراميكا أمام بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق السماوى لدور الثمانية بالبطولة، وينتظر الفائز من مباراة إنبى والبنك الأهلى.

ونجح فخر الدين فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا، بضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية نموذجية من أحمد توفيق فى الدقيقة 17 من عمر اللقاء،ومع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 67 سجل إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز، ليصعب المهمة على لاعبى سيراميكا، إلا إن الرد جاء سريعًا في الدقيقة 69 سجل حمزة مجدى هدف سيراميكا الاول.