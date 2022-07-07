شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية وفقرة بدنية وتأهيلية من فيريرا للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين شرح خلالها نقاطا فنية خاصة بشكل نظري تمهيدا لتنفيذها خلال التدريبات اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب فيريرا كل لاعب بتنفيذ المهام المطلوبة منه بشكل متقن، ومواصلة الاجتهاد وبذل أقصى جهد خلال الفقرات البدنية والفنية لحجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الجلسة قيام فيريرا بتكليف معاونيه بأمور فنية وبدنية خاصة سيقومون بمتابعتها مع اللاعبين وتقديم تقرير مفصل عنها.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة بدنية وتأهيلية لمدة 25 دقيقة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزءين، الأول عبارة عن إطالات وتدريبات خاصة بتقوية العضلات، بينما جاء الجزء الثاني عبارة عن مران تأهيل بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين في مربعات صغيرة وذلك لزيادة المرونة.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بأداء اللاعبين هذه المدة فقط وذلك وفقا للبرنامج البدني الموضوع والذي ينفذ بشكل خاص، لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل مواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقررة إقامتها مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.