شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد غدً السبت، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة عقب انتهاء الراحة، على أن يواصل أيضا التدريبات الإثنين بمقر النادي، وبعدها يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة خططية خاصة للاعبين على هامش المران اليوم الخميس والذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.