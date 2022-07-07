شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد "تنس الطاولة" يستعد لخوض بطولات أفريقيا والعالم للناشئين والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس خالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، أن جدول بطولات الاتحاد فى النصف الثاني من العام الجاري 2022 سوف يشهد العديد من البطولات الكبري على مستوي قطاع الناشئين، من بينها بطولة أفريقيا للأعمار تحت 19 و15 عام نوفمبر القادم، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم التى ستقام بتونس فى الفترة من 1 وحتي 7 ديسمبر.

وصرح الصالحي علي هامش منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للأعمار تحت 11 و15 سنه والمقامة بالصالة المغطاة للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أن الاتحاد المصري ينظر لتلك البطولة باهتمام كبير لتحديد لاعبي المنتخب القومي الذى سيشارك بتلك المنافسات القارية الهامة، مشيرا إلي أن المستوي المتميز الذي أظهره اللاعبون يعد من المستويات المتميزة والمبشرة بتحقيق مراكز متقدمة والفوز بالبطولتين.

وأوضح أن اللاعبين الكبار لديهم أيضا عدد من المنافسات ببطولة المغرب الدولية التى ستقام فى الاول من أغسطس وبطولة أفريقيا التى ستقام بالجزائر بداية من سبتمبر العالم وتختتم منافساتهم ببطولة العالم بالصين فى الفترة من 30 سبتمبر وحتي 10 أكتوبر القادم.

من جانبه أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن جميع تلك البطولات تنصب فى صالح اللاعب المصري لرفع التصنيف العالمي للاعبين خاصة وأن لدينا عدد من اللاعبين يحتلون المراكز المتقدمة بتصنيف الإتحاد الدولي ITTF أمثال هنا جودة المصنفة الأولي تحت 15 عام والثانية تحت 17 عام و33 علي مستوى الكبار، كذلك اللاعب عمر عصر صاحب المركز 19 عالميا واللاعب أحمد صالح المصنف 58 علي مستوي العالم.

علي جانب آخر يدرس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إقامة بطولة مصر الدولية خلال شهر أكتوبر القادم بالصالة المغطاة للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك للإمكانيات الكبيرة التي توفرها هيئة قناة السويس لإنجاح البطولات الدولية المقامة بمصر، وفى هذا الصدق صرح الدكتور خالد عفيفى رئيس نادي القناة أن هناك توجيهات من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة بتوفير كافة الإمكانيات وتذليل أية عقبات أمام الاتحادات الرياضية المختلفة لإنجاح البطولات المنظمة على صالات القرية الأولمبية هذا الصرح الرياضى العملاق الذي يمثل إضافة للمنشآت الرياضية بمصر والمنتظر افتتاحه قريبا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الصالة المغطاة استقبلت عدد من بطولات تنس الطاولة المحلية والعربية والدولية منها بطولة الأندية العربية البارالمبية وبطولة مصر الدولية البارالمبية، ونسعي جاهدين علي إقامة بطولة مصر الدولية للكبار خلال شهر أكتوبر القادم.