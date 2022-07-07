شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بتقدم على إنبى في الشوط الأول بهدفـ الحلوانى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق الاسماعيلى على نظيره إنبى في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء في مباراة تحديد أصحاب المركز الثالث و الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة التى تجمعهما حاليا على ستاد القاهرة.

جاء هدف فريق الإسماعيلى في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من علامة الجزاء أحرزها عمر الحلوانى .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت هجمات فريق الاسماعيلى عن طريق الثنائى جان موريل و خالد النبريصي بينما ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق زياد كمال و عبد الله عادل .

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل مكون كالتالى :

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني

فى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد بيومي – محمد عبد السميع

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – جان موريل – خالد النبريصي

جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة جورفان فييرا كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزي،أحمد يوسف،إبراهيم القاضى،هشام عادل

خط الوسط: حسام عرفات ،إبراهيم جلال،محمد مرسي،جرجس مجدي

خط الهجوم: زياد كمال وعبد الله عادل



































































