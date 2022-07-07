الامارات | تكبيرات العيد بصوت لاعب إماراتي تجتاح "تويتر".. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تكبيرات العيد بصوت لاعب إماراتي تجتاح "تويتر".. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بث لاعب فريق عجمان، محمد هلال اجواء روحانية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بترديده لتكبيرات العيد بصوته الشجي وذلك خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه مساء اليوم.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، إذ أن اللاعب السابق لفريق العين قد أحسن ترديد التكبيرات ناثراً بذلك لحظات إيمانية قبل يومين من عيد الاضحى المبارك.

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