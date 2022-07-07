شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي اليوم ضمن مواجهات الدور الـ16 من كأس مصر. وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي عمرو حسام خط الدفاع أحمد السعيد (متعب) - كمال أبو الفتوح-أحمد عبدالموجود (جودة) - يوسف مجدي عبدالغني خط الوسط أحمد أبو بكر(موكشا) -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد تمساح - خالد مصطفى الهجوم عماد ميهوب - محمد خليفة البدلاء : أحمد بوسكا - صابر الشيمي - محمد ناصر (مودي) - أحمد داهش - محمد مضان - يوسف رمضان - حسام حسن - عمر فاروق ميرة - أحمد حجي.