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تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة المصري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي اليوم ضمن مواجهات الدور الـ16 من كأس مصر.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي : 

 

حراسة المرمي 

عمرو حسام 

 

خط الدفاع

 

أحمد السعيد (متعب) - كمال أبو الفتوح-أحمد عبدالموجود (جودة) - يوسف مجدي عبدالغني

 

خط الوسط

 

أحمد أبو بكر(موكشا) -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد تمساح - خالد مصطفى 

 

الهجوم 

 

عماد ميهوب - محمد خليفة

 

البدلاء : 

أحمد بوسكا - صابر الشيمي - محمد ناصر (مودي) - أحمد داهش - محمد مضان - يوسف رمضان - حسام حسن - عمر فاروق ميرة - أحمد حجي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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