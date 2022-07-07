شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى لمباراة الإسماعيلي في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جورفان فييرا المدير الفني لفريق إنبي تشكيل الفريق البترولى لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الرابطة.

وفضل فييرا تواجد إيبوكا وشلبي على مقاعد البدلاء لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب.

وجاء تشكيل إنبى كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزي،أحمد يوسف،إبراهيم القاضى،هشام عادل

خط الوسط: حسام عرفات ،إبراهيم جلال،محمد مرسي،جرجس مجدي

خط الهجوم: زياد كمال وعبد الله عادل