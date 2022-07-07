شكرا لقرائتكم خبر عن موريل و النبريصي فى هجوم الإسماعيلي أمام إنبي بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تشكيل فريقه لملاقاة إنبي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي ستقام في السادسة مساءً علي ملعب القاهرة الدولي.

ويضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : محمد فوزي _ أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني _محمد مخلوف – محمد بيومي – محمد عبد السميع_ وجيه عبد الحكيم – جان موريل و خالد النبريصي

ويجلس على دكة البدلاء ، عمر رضوان ومحمود البدري ومحمود عبد الله وحسن ياسين وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومدحت فقوسه وحازم مرسي ومروان حمدي، بينما خرج من القائمة كمال السيد ومحمد عادل لأسباب فنية.

وكان الجهاز الفني للدراويش، قد حرص على إراحة عددا من لاعبيه الأساسيين خلال هذا اللقاء على رأسهم عمر الوحش وباهر المحمدي ومحمد الشامي وعصام صبحي ومحمد دسوقي بجانب عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مصطفي وأحمد عادل عبد المنعم لأسباب مختلفة