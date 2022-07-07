شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالشافي يخوض مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك ، خوض مرحلة جديدة من مراحل البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وقام عبد الشافي بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جري خفيف حول الملعب، بالإضافة لمجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.



ويعاني عبدالشافي من إصابة؛ عبارة عن كدمة في الركبة غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.



ويقوم الجهاز الطبي للفريق بشكل متواصل بعمل فحوص طبية للاعب للاطمئنان على حالته ، حتى الوصول إلى حالة التعافي التام والعودة للمشاركة مجددا في التدريبات والمباريات.



ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها يوم 12 يوليو الحالي.