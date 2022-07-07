شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعي يقود هجوم المصري أمام إيسترن كومباني في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة إيسترن كومباني في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والذي يجمع الفريقين بعد قليل على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: حسن علي، أحمد علاء، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو.

الهجوم: عمرو مرعي.

وعلى دكة البدلاء كل من: محمد شحاتة، أحمد شوشة، عمرو عموري، حجاج عويس، مصطفى سلطان، أحمد حمودي، محمد عنتر، حسين رجب.