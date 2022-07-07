شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تشكر القوات المسلحة بعد الاستقبال المميز لبعثة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على الاستقبال المميز لبعثة مصر التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر.

وأعرب المهندس هشام حطب عن خالص شكره وتقديره لرجال القوات المسلحة على هذا الاستقبال وأيضا الدعم الكبير للرياضة والرياضيين والذي كان له دور كبير في المساهمة في تحقيق العديد من الانجازات الرياضية في ظل دعم واهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين والتي كان نتيجتها تحقيق مصر للعديد من الانجازات ورفع راية مصر عالية.

ووصلت بعثة مصر اليوم إلى القاهرة قادمة من مدينة وهران بعد المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 التي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر وحققت خلالها بعثة مصر 51 ميدالية بينهم 13 ذهب و15 فضة و23 برونزية.