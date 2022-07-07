شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عرض قطر القطري لشراء بانون من الأهلي مقابل 700 ألف دولار فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ مسئولو النادي الاهلي بالعرض الذي تلقاه الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق من نادي قطر القطري بسبب ضعف المقابل المادي ، فقد تلقى الأهلي عرض رسمي من نادي قطر لشراء اللاعب مقابل مبلغ مالي ضعيف للغاية.

وتفاجئ الاهلي بأن المبلغ المعروض هو 2.5 مليون ريال قطري أي ما يعادل 700 ألف دولار فقط ، وليس 2.5 مليون دولار كما تم الترويج له في وسائل الإعلام ، وهو ما يهدد بفشل الصفقة.