شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود حارس المصرى يخضع لجراحة خامسة لرفع المثبت والأسلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، لعملية جراحية جديدة، وذلك لإزالة المثبت والأسلاك، بعد خضوعه مؤخراً لـ 4 عمليات جراحية في الذراع عقب تعرضه لحادث سير في بلدته ببني سويف.

وكشف أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري، عن موعد عودته للملاعب بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية إثر تعرضه لحادث سير، وقال مصعود فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أخضع حالياً لمتابعة مع الطبيب كل 10 أيام والنادى تكفل بكل شىء، وسأبدأ فترة التأهيل بعد حوالى 6 أسابيع.

وأضاف حارس مرمى المصري، سأعود إلى الملاعب بعد حوالى 7 أشهر، وحسام حسن تواصل معى وحفزنى للعودة سريعاً.

أحمد مسعود أجرى ثلاث عمليات جراحية فى وقت سابق، تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجى مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذى حدث بالكوع الأيسر، وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أى مضاعفات، وذلك بعد تعرضه لحادث سير ببلدته ببنى سويف، أسفر عن إصابته بكسر متفتت بالرسغ الأيسر والعظمة الزورقية، مع تهتك بالأنسجة وقطع بأوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر.

كما خضع حارس المصرى لعملية جراحية رابعة بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى جراحات العظام، وذلك لتثبيت الكسر الذى تعرض له بالرسغ الأيسر بواسطة مثبت داخلى "شريحة طبية وعدد من المسامير" مع خلع المثبت الخارجى الذى كان قد تم تثبيته فى العملية الجراحية التى أجراها اللاعب نتيجة تعرضه لحادث سير.