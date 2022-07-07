شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يمنح لاعبى سموحة إجازة يومين والإدراة تصرف مستحقات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يعود الفريق التدريبات الأحد المقبل.

وصرف مجلس إدارة النادى برئاسة وليد عرفات، مستحقات شهر يوليو بعد مران الفريق اليوم، وهنأ اللاعبين على المستويات التي يقدمونها في الفترة الأخيرة بعد الفوز على الأهلى في الدوري وكفر الشيخ في كأس مصر، بالإضافة إلى تهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.

ويستعد نادي سموحة لمواجهة نادي الإسماعيلي في بطولة الدوري، المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو الجاري.

وتأهل فريق سموحة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كفر الشيخ بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر 2021 /2022 .

سجل الأهداف كل من مصطفى الخواجة و مروان حمدى وصديق أوجولا و عبد الكبير الوادى ( هدفين ) وصديق كابالا بينما جاء هدف فريق كفر الشيخ بالخطا من مدافع فريق سموحة اللاعب خالد عبد الفتاح.