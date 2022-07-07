شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر فوج وصل القاهرة بعد المشاركة فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة الفوج الأخير لبعثة مصر التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في مدينة وهران بالجزائر والتي حققت فيها مصر المركز السادس بعد الحصول على 51 ميدالية بينهم 13 ذهب و15 فضه و23 برونز .

كان في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حضر في الفوج الأخير المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة ومنتخب كرة اليد ومنتخب رفع الأثقال ومنتخب السلاح والبعثة الطبية والإدارية.