شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال بعثة مصر المشاركة فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية على الحضور إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة مصر، بعد ختام مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو الجاري.

ووصلت إلي مطار القاهرة الدولي، بعثة مصر، بعد ختام مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو الجاري.

وضم الوفد الأخير من البعثة منتخبات كرة اليد ورفع الأثقال والسلاح، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة الأولمبية.

وحصدت البعثة المصرية 51 ميدالية متنوعة خلال مشاركتها في دورة البحر المتوسط جاءت بواقع 13 ذهبية و15 فضية و23 برونزية.