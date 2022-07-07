شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم طارق حامد مع الزمالك بعد اقترابه من اتحاد جدة السعودى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء بعدما أعلن مسئولو الأبيض عدم التجديد للاعب، ليقترب كثيرا من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودى فى فترة الانتقالات الحالية.

واشتعلت الأزمة بين الزمالك وطارق حامد بعدما سافر اللاعب إلى إسبانيا لمدة 50 يوما للاطمئنان على إصابته في الركبة وهو ما استفز مسئولى النادى كثيرا في ظل الحاجة الماسة لجهوده مع توالى المباريات، وهو ما أدى لتحويله للتحقيق، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للتحقيق وتمسك بحقوقه كاملة .

ويفاضل طارق حامد بين أكثر من عرض في الوقت الراهن للانتقال لأحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد غلق كافة الطرق لتجديد تعاقده مع أبناء القلعة البيضاء، والأقرب أن تكون وجهته إلى السعودية.

ونستعرض أرقام طارق حامد خلال مشواره مع الزمالك..

لعب: 284 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: 8 أهداف

إنذارات: 66 كارت

الطرد: 5 كروت

الدقائق: 24562 دقيقة

الإنجازات: 10 ألقاب