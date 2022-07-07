شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة تعاقدية منتظرة.. الأهلي يخطط لضم ثلاثة مهاجمين أجانب فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الاستنفار تعيشها إدارة الأهلي وشركة الكرة الحمراء بعد تراجع نتائج فريق الكرة الأول بشكل ملحوظ وبالتحديد منذ خسارة نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي.

واكد مصدر داخل شركة الكرة بالأهلي إن النادي يخطط لضم ثلاثة لاعبين أجانب دفعة واحدة أثنين منهم علي حساب المغربي بدر بانون وميكيسوني والذين تأكد رحيلهما عن الفريق فيما سيكون الثالث على حساب واحد من الثنائي المالي اليو ديانج أو بيرسي تاو، حيث ستوافق الإدارة الحمراء على العرض الأكبر الذى سيصل لأيا منهما.

على جانب آخر، اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراة ضد فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الجونة وتسببت في غيابه عن موقعة الفريق الساحلي.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بشد بسيط في العضلة الأمامية خلال مباراته ضد بتروجت بكأس مصر، وفضل الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريز استبعاده من قائمة مباراة الجونة، خشية من تفاقم الإصابة.

ويحتاج الأهلي لجهود ياسر إبراهيم في مبارياته القادمة خاصة أنه يخوض تحديات قوية أمام كلا من فيوتشر وبيراميدز بالدوري، ثم الزمالك بنهائي كأس مصر.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.