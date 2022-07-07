شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلي مع صافرة أحمد جمال قبل مواجهة إنبى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وإنبي فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب القاهرة الدولي.

حيث سيدير اللقاء أحمد جمال حكم ساحة، ويعاونه هاني العراقي مساعد أول وأحمد نوفل مساعد ثان وحماده القلاوي حكمًا رابعًا، وللفيديو طارق مجدي ويوسف البساطي.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 5 لأحمد جمال التى يديرها للإسماعيلي طوال تاريخه والـ 2 هذا الموسم، وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلي 4 مباريات، فاز 2 خسر 2، له 7 أهداف عليه 6 أهداف، كلين شيت لقاء وحيد

– الدورى العام ..

* يوم 23 ديسمبر 2019 خسر من المقاولون العرب صفر / 2 بالجبل الأخضر

* يوم 15 أكتوبر 2020 فاز على أسوان 4 / 2 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى 2 ومحمد الشامى والنامبيى بنسيون شيلونجو )

* يوم 17 أغسطس 2021 خسر من إنبى 1 / 2 بالقاهرة ( شكرى نجيب من ضربة جزاء )

* يوم 18 أبريل 2022 فاز علي إيسترن كومباني 2 / صفر بالقاهرة ( محمد الشامي 2 )

– الإنذارات لـ 7 لاعبين ..

إنذار لكلا من .. محمود البدرى وهمام طارق ومحمد الشامى ومحمد بن خماسه وعمر الوحش ومحمد هاشم ومحمد نصر

– ضربة جزاء للإسماعيلى ..

* إنبى 2021

– ضربة جزاء على الإسماعيلى ..

* أسوان