شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة 48 ساعة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمقاصة منح لاعبيه راحة 48 ساعة خلال أجازة عيد الأضحى المباراة، قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية، ضمن التحضير لمباراته ضد ايسترن كومباني يوم الخميس المقبل بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحصل فريق المقاصة على راحة سلبية من التدريبات الجماعية يومي الوقفة وأول أيام العيد قبل استئناف التدريبات الجماعية في ثاني أيام العيد على ملعب دمو بالفيوم.

ويخوض فريق المقاصة مباراة ودية ضد نظيره البنك الأهلي اليوم الخميس على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري المصري.

ويستعد فريق المقاصة لمباراته ضد ايسترن كومباني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن فريق المقاصة خاض مباراة ودية يوم الاثنين الماضي ضد الزمالك وتانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتعد تجربة البنك الأهلي هي التجربة الودية الأخيرة لفريق المقاصة قبل مباراته ضد ايسترن كومباني، حيث يخوض الفريق الفيومي تدريباته الجماعية حتى موعد المباراة المقبلة.