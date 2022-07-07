شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل منتخب الكرة النسائية للصالات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة الصالات النسائية للدخول في معسكر مفتوح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، تأهبًا للمنافسات الدولية المنتظرة خلال المرحلة المقبلة. ونجحت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على الكرة النسائية، في إنشاء منتخب الكرة النسائية للصالات، للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية. ويقود المدير الفني عبد الفتاح عباس منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، وقرر ضم كل من سمر محمد، منى رفعت، أميرة سمير، نورا محمد، أمل سامح، رنا علي، ميرنا محسن، أميرة محمد، أمل حسين، إيمان ياسر، ياسمين عبد الراضي، شيماء جمال، حبيبة سامي، نورهان عمرو، نورهان عصام، هايدي جابر وفاطمة الزهراء محمد.

في سياق مغاير ، تطير شروق سيد لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية الأحد المقبل إلى رومانيا لبدء رحلتها الاحترافية بصفوف فريق أولمبيا كلوج الروماني، الذى سيخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم المقبل.

وكان النادي الرومانى حصل على خدمات شروق سيد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف وادي دجلة، مع أحقية التجديد، وذلك بعد متابعة مستوياتها مع منتخب مصر فى الدورة الودية التي أقيمت فى الأردن خلال شهر أبريل الماضي، ونال أداؤها إعجاب المسؤولين في أولمبيا كلوج.