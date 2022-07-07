90 ألف مكافأة المركز الأول والميدالية الذهبية

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر المركز السادس فى دورة البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر برصيد 51 ميدالية مقسمة إلى 13 ذهبية و 14 فضية بالاضافة إلى 23 برونزية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال هياخدوا ايه.. قيمة مكافأت ميداليات دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

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