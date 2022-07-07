معسكر جديد لمنتخب الشاطئية قبل مواجهة غانا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - سامية سيد -

يستعد منتخب مصر للكرة الشاطئية للدخول في معسكر مغلق الأسبوع المقبل، في إطار تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي، لخوض مواجهتي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية "موزمبيق 2022" أمام المنتخب الغاني.

واختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكره المغلق الأول، بفوز كبير على فريق النحاس بنتيجة 12-1، في المواجهة الودية التي جمعتهما، في إطار الاستعدادات لمواجهتي غانا، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام مواجهة الذهاب بين منتخبي مصر وغانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في مدينة كوماسي بالأراضي الغانية أحد أيام 22، 23 و24 من شهر يوليو الجاري، بينما تحتضن الأراضي المصرية مواجهة الإياب، أحد أيام 5،6 و7 أغسطس المقبل.