شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة فيوتشر وغزل المحلة فى نهائى كأس الرابطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا غزل المحلة وفيوتشر فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة النهائية فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى.

س: ما هى دوافع الفريقين قبل المباراة المرتقبة؟

ج : يرغب الفريقان فى التتويج باللقب الأول من البطولة والتى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الجارى، بعد الفوز على الإسماعيلى وإنبى فى مباراة نصف النهائى.

س: كيف استعد فيوتشر للمباراة؟

ج: حذر على ماهر، المدير لفنى لفريق فيوتشر، لاعبى فريقه من الضربات الثابتة لفريق غزل المحلة، والتى تعد أحد مصادر قوة الفريق المحلاوى، الذى يعتمد على العرضيات المتقنة لتسجيل الأهداف عن طريق عبده يحيى المميز فى ضربات الرأس، ويأمل على ماهر فى تحقيق أول لقب مع فيوتشر الصاعد حديثا.

س : ما موقف فريق فيوتشر فى جدول الدوري؟

ج: يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

س : ماذا عن استعدادات غزل المحلة؟

ج : يسعى مصطفى عبده المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق المفاجأة وتحقيق لقب كأس رابطة الأندية، بعد المشوار الناجح للفلاحين خلال مباريات البطولة، وطالب مصطفى عبده لاعبيه بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى فيوتشر لتحقيق الفوز.

س : من يدير المباراة تحكيميا؟

ج : يدير المباراة طاقم إسبانى كامل مكون من جيسيوس مانزانو حكم ساحة وأنجل رودريجز حكم مساعد وجيفر مارتينيز حكم مساعد ثان وفالنتين جوميز حكم رابع وإجناكيو جلاسيس حكم فيديو واسديرو دياز مساعد حكم فيديو.