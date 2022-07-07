شكرا لقرائتكم خبر عن معروف وهلهل يمثلان التحكيم المصرى فى كأس العرب للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد العربي لكرة القدم اسمين مصريين ضمن قائمة الحكام المكلفة بإدارة مباريات كأس العرب للشباب، هما حكم الساحة محمد معروف والحكم المساعد سامي هلهل.

وتقام منافسات كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بالممكلة العربية السعودية، في الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

ويشارك المنتخب المصري للشباب الذي يقوده المدير الفني محمود جابر في منافسات كأس العرب، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبي عمان والصومال.

في سياق مغاير ، يلتقى غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره فيوتشر على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة النهائية فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى.

ويحصل الفريق الذي سيفوز بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة على مليون و500 ألف جنيه بينما يحصل الفريق الوصيف على مليون جنيه، والفريق صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه.

يبحث كلا المحلة وفيوتشر عن حصد اللقب الأول من البطولة والتى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الجاري، بعد الفوز على الإسماعيلى وإنبى فى مباراة نصف النهائى.

وحذر على ماهر، المدير لفنى لفريق فيوتشر، لاعبى فريقه من الضربات الثابتة لفريق غزل المحلة، والتى تعد أحد مصادر قوة الفريق المحلاوى، الذى يعتمد على العرضيات المتقنة لتسجيل الأهداف عن طريق عبده يحيى المميز فى ضربات الرأس، ويأمل على ماهر فى تحقيق أول لقب مع فيوتشر الصاعد حديثا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.