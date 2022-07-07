شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون إبراهيم عادل "عربون الصلح" بين الأهلى وبيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن العلاقة بين الأهلي وبيراميدز على افضل حال منذ أزمة رمضان صبحي والذي قام ببيراميدز بشرائه من هيدرسيفيلد الأنجليزي بعد ان كان الأهلي قاب قوسين او ادني من ضمه بعد انتهاء فترة اعارته وقتها للفريق الأحمر.

ورغم رفض بيراميدز في اكثر من مناسبة بيع ابراهيم عادل للأهلي والتأكيد انه في حالة رحيلة سيكون للاحتراف الخارجي إلا ان بوادر حل للأزمة بين الطرفيين بعد ان دخل الاهلي في مفاوضات شفهية لضم اسامة جلال مدافع بيراميدز ليجد الأمر ترحيب من ادارة بيراميدز الأمر الذي جعل الإدارة الحمراء تتشجع لطلب ضم ابراهيم عادل أيضا وهو الامر الذي ستظهر بوادره خلال الأيام القادمة وسيكون بمثابة عربون الصلح بين الطرفيين حال اتمامه.

كان مصدر داخل إدارة نادي بيراميدز قد أكد أن إدارة نادية أبدت مرونة في ملف بيع نجم الفريق الدولي ابراهيم عادل نهاية الموسم الجاري.

وكشف المصدر، أن إدارة بيراميدز تتجه للموافقة علي بيع إبراهيم عادل لأحد الأندية الأوروبية التي طلبت ضمه رغم تلقي اللاعب عرضين من الأهلي والزمالك في الفترة الماضية.

ويرغب الأهلي في ضم إبراهيم عادل لتدعيم هجومه، إلا إن إدارة بيراميدز تتحفظ علي بيع اللاعب محليا وترغب في بيعه خارجيا لأعلي عرض يتلقاه النادي في هذا الشأن.