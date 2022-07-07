شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه طلائع الجيش وديًا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 على إقامة معسكر مغلق، عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب تحت 20 عامًا.

ويشهد معسكر منتخب الشباب الذي ينطلق الأحد، مواجهة ودية أمام فريق طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، في ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ويختتم منتخب الشباب معسكره الحالي بالإسماعيلية اليوم، بمواجهة فريق أبو حماد وديًا، قبل أن يمنح الجهاز الفني لاعبيه إجازة لقضاء عيد الأضحى مع عائلاتهم.

ومن المقرر أن يقام المعسكر المغلق المقبل بالقاهرة، ويستمر حتى موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العرب .

وتقام منافسات كأس العرب للشباب بالممكلة العربية السعودية، في الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبي عمان والصومال.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.