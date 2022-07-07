شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف تزين مسيرة حسين الشحات مع الأهلى الموسم الجارى قبل إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الساعات الماضية إصابة حسين الشحات لاعب فريق الأهلى بقطع فى غضروف الركبة.

مدة غياب حسين الشحات عن الأهلى

من المقرر أن يُجري اللاعب جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم يبدأ البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الجراحة التي تحتاج قرابة الشهرين للتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية.

مشاركة الشحات مع الاهلى خلال الموسم.

وشارك الشحات مع الفريق الأحمر خلال الموسم ب 34 مباراة منها 19 بالدورى ، و مباراة بكأس مصر، بالإضافة إلى 10 مباريات بدورى الابطال بخلاف 3 بكأس العالم للأندية ومباراة السوبر المصرى.

أهداف حسين الشحات مع الاهلى خلال الموسم

ونجح الشحات فى تسجيل ٧ أهداف اف فى مسيرته حتى الآن خلال الموسم ، منها 4 ببطولة الدورى و 3 بدورى الابطال.

سجل أهداف الدورى أمام فرق سموحة، المقاصة، فاركو ، ايسترن كومبانى وبالنسبة لأهداف دورى الابطال فكانت أمام الهلال والترجى ، والرجاء البيضاوي

حسين الشحات و مونديال الأندية

يعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.