شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للمدربين الأفارقة على هامش أمم إفريقيا لليد " مصر 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد ، أن الاتحاد الافريقي للعبة سينظم الدودة التدريبية الثانية للمدربين الأفارقة والمعتمدة من الاتحاد الدولي لمنح الرخصة المتدرجة للمدربين ، بمصر بمقر الأكاديمية الأفريقية بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، على هامش كأس الأمم الأفريقية الـ 25 للرجال "مصر 2022".

ويشارك بالدورة 41 مدربا من أغلب الدول الأفريقية وعلى رأسهم مصر وتونس والجزائر والمغرب والتي يشارك كل منها في الدورة بـ 5 مدربين. وكان 142 مدربا إفريقيا قد تقدموا للدورة ولكن الاتحاد الدولي قبل الـ 41 مدرب كحد أقصى.

وتنطلق الدورة يوم 15 يوليو الجاري وتنتهي في 22 من الشهر نفسه، ويحاضر بها محاضرين من الاتحاد الدولي ، كما سيتم الاستعانة بالألماني بيتريش بيتا رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الدولي لمحاضرة المدربين في الدورة ، لتواجده في مصر كمندوب للاتحاد الدولي ببطولة أفريقيا لكونها موهبة لبطولة العالم 2023 ببولندا والسويد.

وكانت الدورة التدريبية الدولية الأولى للمدربين الافارقة قد عقدت بمصر أيضا بالمركز الأوليمبي بالمعادي عام 2019 بمشاركة 19 مدربا.