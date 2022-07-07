شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسام خضر لاعب اليد: هوايتى السفر و بحب رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب حسام خضر لاعب كرة اليد فى نادى سبورتنج .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر .

بتدخل المطبخ ؟

بدخل أساعد زوجتى .

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

المكرونة .

من نجمك المفضل ؟

جينتشيمر .

من مطربك المفضل ؟

رامى صبرى .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

طيار .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

محمد رمضان .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .