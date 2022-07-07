يد الأهلي ينهى إجراءات التعاقد مع البرازيلى "نانتس"

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن انتهاء إجراءات التعاقد مع البرازيلي راؤول نانتس؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة موسمين، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية ضمن فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأشار العوضي إلى أن نانتس يمثل إضافة كبيرة للفريق لما يملكه من خبرات كبيرة، في ظل تجاربه السابقة مع الأندية التي شارك معها، وأن التعاقد معه جاء في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتدعيم فرق النادي بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.