شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل علي توقيع النيجيرى جون إيبوكا ويجهز عرضا رسميا لإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبي، عن توقيع اللاعب لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع احد المسئولين خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

أضاف المصدر، أن الزمالك حصل علي توقيع جون إيبوكا، ويجهز في الوقت الحالي عرضًا رسميًا لتقديمه لإدارة الفريق البترولي من أجل الدخول في مفاوضات لحسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء، خاصة في ظل الصراع الشرس علي اللاعب من الأندية الكبري في الدورى.

ينتظر مسئولو نادى إنبى وصول عرض رسمي لحسم مصير جون إيبوكا من البقاء أول الرحيل في الموسم الجديد خصوصا أن الإدارة لن تفرط في خدمات اللاعب سوى في حال وصول عرض مناسب، وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى أن إيبوكا لم تصله أي عروض رسمية حتى آلان لافتا إلى أن كل ما يثار في الإعلان كلام وكلاء ولم يصل إدارة النادى البترولى أي فاكس رسمي سواء من القطبين أو الأندية الأخرى.

وأوضح المصدر أن عقد إيبوكا،يتبقى فيه موسم ونصف، ولا يحتوى على شروط جزائية، لافتاً إلى أن الأندية تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله، مؤكدا أن اللاعب يتقاضى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري.

وأوضح المصدر أن مسئولي إنبى عقدوا جلسة مع اللاعب خلال اليومين الماضيين، حذروه فيها من إغراءات الأندية، وطالبوه بضرورة مراجعة الإدارة حال فتح التفاوض معه من قبل أندية القمة فى الدورى حتى يكون الرحيل من خلال النادى.

وأكد المصدر أن عقد النيجيري إيبوكا سارٍ مع الفريق البترولى، ولن يكون بإمكانه الرحيل إلا بموافقة مسئولى النادى البترولى، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق البترولى وأبلغهم بعدم رحيله إلا عن طريق موافقتهم.