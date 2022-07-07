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الامارات | عضلات محمد صلاح "فوتوشوب"! (صورة)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عضلات محمد صلاح "فوتوشوب"! (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازح مدافع فريق السابق وزينيت سان بطرسبورغ الروسي الحالي، الدولي الكرواتي ديان لوفرين، زميله السابق المصري محمد صلاح وعلّق على صورته التي نشرها أخيراً في حسابه الرسمي على "إنستغرام": ""100% فوتوشوب"، في إشارة إلى عضلات محمد صلاح!.

وكان صلاح قد نشر صورة خلال تواجده في جزر المالديف حيث يقضي هناك إجازته قبل بدء الموسم الجديد، استعرض فيها عضلاته تحت أشعة الشمس.

من جهته، تدخل مدافع السابق جون تيري ورد على لوفرين قائلاً: "ديان، لنكن منصفين، لو كان لدي جسد مثل هذا فلن أتوقف عن نشر الصور".

ويلفت محمد صلاح الأنظار دائماً باهتمامه بجسده وإبراز عضلاته وتلقى صوره على "انستغرام" تفاعلاً كبيراً خصوصاً أنه يحظى بمتابعة 51.8 ملايين متابع على هذا الحساب فقط.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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