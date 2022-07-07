بعد قرارات الكاف .. تفاصيل بطولة دوري أبطال أفريقيا الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي “مع شوبير” أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” سيغير نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا “بنسبة كبيرة” بداية من موسم 2023-2024.

وقال الإعلامي أحمد شوبير :" بطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام بنظامها التقليدي في الموسم المقبل، لكن في الموسم التالي “صدق أو لا تصدق” غالبا ستقام زي زمان عام 1963، بنظام الذهاب والإياب يعني كل فريق هيلعب مباراتين، ماتش رايح وماتش جاي وأنت وبختك مع الحكم لو كويس وواخد حقك وأنت في فورمة كويسة ممكن تكمل في البطولة".

أضاف الإعلامي أحمد شوبير :" دعونا ننتظر ونرى، الأهلي هو الملك المتوج بـ 10 ألقاب، والزمالك بـ 5 ألقاب وتأتي باقي الفرق".

الاتحاد الإفريقي

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقد اجتماعا بالعاصمة المغربية “الرباط” الأحد الماضية، واتخذ العديد من القرارات الهامة بشأن المسابقات القارية.

ومنها إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الوداد البيضاوي “حامل لقب دوري أبطال إفريقيا” ونهضة بركان “بطل الكونفدرالية” في أغسطس المقبل بتنزانيا.