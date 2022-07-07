شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أكثر من لاعب مصير الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، في ظل التغييرات التي ستشهدها قائمة الفريق الأحمر بالموسم المقبل، مع نية الإدارة الحمراء إجراء غربلة في قائمة الموسم الجديد، وإفساح مكان للتعاقد مع عدد كبير من الصفقات الجديدة لتصحيح مسار الأهلي في الموسم المقبل.

وتنوي إدارة الأهلي التفريط في عدد لا بأس به من اللاعبين المقيدين حاليا في قائمة الفريق الأحمر، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، في ظل صعوبة التعاقد مع لاعبين آخرين قبل التخلص من بعض اللاعبين الحاليين.

ومن أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي، بدر بانون الذي اقترب بشدة من الانتقال إلى الدوري القطري، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة في الخليج والاكتفاء بالفترة التي قضاها في مصر.

وثاني الأسماء هو لويس ميكيسوني الذي فشل في إثبات ذاته بالأهلي، ولم ينجح في تقديم نفسه لجماهير الأهلي وتنتظر الإدارة وصول عروض رسمية له من أجل تسويقه سواء على سبيل البيع النهائي او الإعارة.

وثالث الأسماء هو والتر بواليا، الذي تمت إعارته إلى نادي السيلية القطري في الموسم الماضي، في ظل رغبة الإدارة في تسويقه مجددا لصعوبة تسجيله بقائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويأتي بيرسي تاو ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن الأهلي في الصيف لاسيما وأنه لم يتأقلم على الأجواء في مصر، ويتذبذب مستواه ما بين الجيد والسيئ ولا تمانه إدارة الأهلي في التخلي عن خدمات اللاعب الجنوب إفريقي.

ومن ضمن الأسماء المرشحة أيضا للرحيل عن الأهلي، محمود وحيد الذي فشل في استغلال كل الفرص التي حصل عليها بالأهلي، ولم ينجح في سد العجز الذي كان يخلفه غياب التونسي علي معلول فى الجبهة اليسرى، بسب أخطائه في التغطية الدفاعية أو تقصيره في أداء الواجبات الهجومية.

ومن ضمن الأسماء المرشحة للرحيل ولكن موقفها معلق، يتواجد رامي ربيعة والذي يتوقف مصيره على موقف الإدارة من تدعيم مركز قلب الدفاع، لاسيما مع رحيل بدر بانون، ويوجد أيضا المالي اليود يانج الذي ترحب الإدارة ببيعه حال تلقيه عرضا مغريا للرحيل عن الأهلي في الصيف.