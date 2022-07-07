شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير .. 20 مباراة حصيلة مدرب إنبي مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق الإسماعيلي، نظيره إنبي اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويقود الإدارة الفنية للفريق البترولي فى الوقت الحالي، البرازيلي يوسف فييرا الذى سبق وتولى مديرًا فنيًا للإسماعيلي فى ولايتين مختلفتين خلال 20 مباراة فى جميع البطولات المحلية والافريقية والعربية، وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلي، 20 مباراة، فاز 9 تعادل 5 خسر 6 لقاءات، سجل لاعبيه 21 هدفًا ومني مرماه 14 هدفًا، كلين شيت 11 لقاء.

* ” الولاية الأولى “

كانت عام 99 قاد الفريق فى 9 مباريات ضمن منافسات الدورى العام ” فقط “، فاز 4 تعادل 2 خسر 3 مواجهات، سجل لاعبيه 9 أهداف ومنى مرماه 7 أهداف، كلين شيت 4 لقاءات.

* ” الولاية الثانية “

تولى القيادة الفنية للدراويش يوم 5 أكتوبر حتى 12 ديسمبر 2018، ولعب الفريق خلال هذه الفترة 11 لقاء فى 4 بطولات ” الدورى العام وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال “، فاز 5 تعادل 3 خسر 3 لقاءات، سجل لاعبيه 12 هدفًا ومنى مرماه 7 أهداف، كلين شيت 7 مواجهات.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد ضم إلى قائمته 22 لاعبًا لمواجهة إنبي بعد إراحة عددًا من لاعبيه الأساسيين وهم باهر المحمدي وعمر الوحش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد الشامي بجانب عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعرض للهزيمة من غزل المحلة بركلات الترجيح فى قبل نهائي البطولة بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكلا منهما، التى أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة