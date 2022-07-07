شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا خلفا لتامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي الجونة تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الساحلي في الفترة القادمة، خلفا لتامر مصطفى الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وأعلن نادي الجونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تعيين طلعت يوسف مجيرا فنيا بشكل رسمي، على أن يتولى المسئولية الفنية في المباريات المتبقية من عمر الدوري.





وقرر نادي الجونة توجيه الشكر إلى تامر مصطفى بسبب سوء النتائج والمصارعة على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق الساحلي المركز الـ14 برصيد 22 نقطة فقط.

جدير بالذكر أن فريق الجونة نجح في التعادل مع الأهلي بدون أهداف في آخر مباراة جمعتهما بالدوري، في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري.